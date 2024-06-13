شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يسخر إمكاناته لأمن وسلامة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

تحيات وزير الداخلية

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء د. حمود بن سليمان الفرج أن المديرية سخّرت إمكاناتها لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين في موسم حج هذا العام.وقدّم اللواء الفرج خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين في مهمة حج هذا العام، الشكر والتقدير لقيادة المملكة الرشيدة على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني خاصة، والقطاعات عامة.ونقل الفرج إلى المنسوبين تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على ما يقدمونه من أعمال وجهود جليلة.ونوه مدير عام الدفاع المدني المكلف، بأهمية الفرضيات التي تجريها قوات الدفاع المدني، لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والتعامل مع أي حدث طارئ.