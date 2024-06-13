شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 6 من الحجاج المرضى بمستشفيات جدة إلى مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

التنسيق لسهولة نقل الحجاج

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الدمام - شريف احمد - أنطلقت صباح اليوم الخميس، القافلة الطبية من جدة، التي تقل الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات جدة إلى المشاعر المقدسة وتحديداً مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، حيث بلغ عدد المرضى المصعدين إلى المشاعر المقدسة (6) مرضى، 5 حالات جرى نقلها بواسطة سيارات الإسعاف والحالة السادسة تم نقلها بواسطة الإسعاف الطائر بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك تسهيلاً على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم في ظل رعاية طبية وعلاجية متكاملة، وإنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.وأوضحت الصحة أن كافة الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين تم بالتنسيق مع جميع القطاعات الصحية لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة وسط إشراف وتنظيم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، مبينة أن القافلة تضم (9) سيارات إسعاف مجهزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل بعدد (24) كادر طبي وفني و(3) فرق مساندة، بالإضافة إلى تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء التفويج.ونجحت "صحة جدة" في تنفيذ خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنومين بمستشفيات المحافظة، ممن تسمح ظروفهم الصحية بحسب تشخيص الأطباء لأداء فريضة الحج، وتسعى "الصحة" في كل عام إلى نقل الحجاج المنومين في المستشفيات إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.