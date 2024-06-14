اخبار السعوديه

"الشؤون الإسلامية" بالرياض تهيئ 2945 جامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

0 نشر
اليوم - الرياض  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بالرياض تهيئ 2945 جامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، تهيئة وتجهيز (2945) جامع ومصلى في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.


وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن سليمان البريه، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية، وصيانة وتنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة، وكذلك التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف.

أخبار متعلقة

 

صور| توافد قوافل ضيوف الرحمن لقضاء يوم التروية في مشعر منى
أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا