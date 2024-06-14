شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بالرياض تهيئ 2945 جامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، تهيئة وتجهيز (2945) جامع ومصلى في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن سليمان البريه، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية، وصيانة وتنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة، وكذلك التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف.