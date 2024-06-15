شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث الآليات.. "الدفاع المدني" يكشف عن استعداداته في مشعر عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني استعداداتها في مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن.

ونشرت فرق المسح الوقائي لمتابعة جاهزية جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية في مشروع مخيمات سكن الحجاج وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفات. أمن وسلامة ضيوف الرحمن كما سخرت أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود في عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها.

وكانت عززت المديرية العامة للدفاع المدني الجهود الميدانية والجولات التفتيشية في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445هـ. تنفيذ أعمال الدفاع المدني

واتخذت جميع الإجراءات والرعاية والاهتمام لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية العامة، تنفيذ الخطة العامة للحج لهذا الموسم بمشاركة ضباط وأفراد الدفاع المدني، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ طوال موسم الحج.

