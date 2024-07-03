شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة البن بقلوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية تتمثل في إنشاء مدينة البن في قلوة بمنطقة الباحة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من أشجار البن وزرعته بما لا يقل عن 300 ألف شجرة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن مساحة مشروع إنشاء المدينة تقدر بـ5.545,744 مترًا مربعًا.

موعد تسليم العروض

وأوضحت الوزراة أن أخر موعد لتسليم العروض في هذه الفرصة 9 سبتمبر المقبل، وسيكون موعد فتح المظاريف يوم 10 سبتمبر 2024م.

ودعت الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، إلى التقدم عبر منصة (فرص).