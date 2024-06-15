شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب العام يحث على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

النيابات العاملة بالمشاعر المقدسة

غرفة القيادة والتحكم

الدمام - شريف احمد - أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بجهود المكلفين بمهمة الحج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم.وشدد على سرعة إنجاز القضايا والتصرف الفوري بها وفق الإجراءات النظامية.وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قام مساء أمس الجمعة، بجولة تفقدية لمقر القيادة والتحكم بالمشاعر المقدسة، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.ووقف ميدانيا على سير العمل، والإشراف على جميع الإجراءات المتخذة من النيابات العاملة بالمشاعر المقدسة بالحج.وكان في استقبالهم رئيس النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد العزيز بن صبيح وعدد من رؤساء النيابات بمناطق المملكة المشاركين بأعمال الحج.وفور وصولهما توجها لغرفة القيادة والتحكم واطمئنا على تفاصيل سير العمل.