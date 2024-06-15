وزير الداخلية: لدينا جاهزية تامة لوأد أي تجاوز يعكر صفو الحج

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وتطرق الأمير عبد العزيز بن سعود إلى التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد : مما أسهم بفضل الله في نجاح وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية وهم ينعمون بالأمن والأمان، موجها سموه في تعزيز كافة الجهود للاستمرار في تيسير وتسهيل أداء حجاج بيت الله مناسكهم خلال الفترة المقبلة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمينوأشاد الوزير أيضًا بتعاون رؤساء بعثات الحج المختلفينـ، قائلا: "نأمل استمرار التعاون المتميز".وقال: "إننا في المملكة نأمل للأفضل ونتعامل مع كل موسم حج بنفس القدر من الأهمية والاحترافية، ولدينا دايما استعداد للتعامل مع الأسوأ".

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي قد قدم خلال اللقاء إيجازا عن النتائج التي حققتها قوات أمن الحج خلال ما تم تنفيذه من مراحل الخطط الأمنية، مؤكدا جاهزية جميع الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام لتنفيذ بقية مراحل الخطط الأمنية لضمان أمن وسلامة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام.

حضر اللقاء نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا أعضاء اللجنة الأمنية بالحج والقيادات الأمنية والعسكرية للقطاعات المشاركة في مهمة الحج.

