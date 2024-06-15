شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام والان نبدء بالتفاصيل

مسجد المشعر الحرام

الدمام - شريف احمد - أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة عقب نفرتهم من عرفات.وذلك وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر كوادرها البشرية العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية والتقنية لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وهيأت الوزارة فور وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، إذ وفرت شاشات تفاعلية وإرشادية تبث مواد توعوية تهم الحجاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة "الواي فاي" بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية.وكذلك جهاز التوعية الشرعية للإجابة على السائلين وتوفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة.