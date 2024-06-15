شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم عرفة.. أجواء إيمانية ينعم بها زوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

مشعر عرفات

الدمام - شريف احمد - سيطرت الأجواء الإيمانية والروحانية على قاصدي المسجد النبوي في يوم عرفة مع تزايد أعداد المصلين.ويحرص الكثير على قضاء هذا اليوم المُبارك في أرجاء المسجد النبوي، بين صلاة وقراءة قرآن ودعاء، ومع أذان المغرب يجتمعون على سُفر الإفطار في مشهد إيماني بديع، راجين الرحمة والمثوبة من رب العالمين.سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج.وأوضح الربيعة أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكتر من 200 دولة، وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.