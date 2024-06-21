شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم سيبراني يؤثر على آلاف من تجار السيارات في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيبت عمليات آلاف من وكلاء السيارات في أنحاء الولايات المتحدة بالشلل لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، بسبب هجوم سيبراني على شركة سي دي كي جلوبال، التي تقدم مجموعة من البرامج الإليكترونية لإدارة بيانات العملاء ومعالجة المبيعات وحجز المواعيد.

وكانت شركة سي دي كي جلوبال أغلقت أنظمتها عدة ساعات يوم الأربعاء بعد الحادث الأول، ولكن بعد إعادة التشغيل تبع ذلك هجوم سيبراني آخر.

وقالت متحدثة إن الشركة تحاول إعادة تشغيل البرنامج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن، وما زالت طبيعة الهجوم غير واضحة. إغلاق معظم الأنظمة وقالت وسائل إعلام أمريكية إن التجار تلقوا رسالة من الشركة تفيد بأن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل حل المشكلات.

وجاء في بيان أصدرته الشركة: "واجهنا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حادثًا سيبرانيًا إضافيًا، وأغلقنا معظم أنظمتنا بشكل استباقي.

وبالشراكة مع خبراء خارجيين، نعمل على تقييم تأثير الحادث وتقديم تحديثات منتظمة لعملائنا، وسنظل نسهر على جهودنا من أجل إعادة خدماتنا وإعادة وكلائنا إلى العمل كالمعتاد في أسرع وقت ممكن.