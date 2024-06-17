شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل "الجوازات": تسليم الجواز القديم وتفعيل الجديد شرط للسفر بعد التجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة تسليم جواز السفر القديم وتفعيل الجديد كشرط أساسي للسفر بعد تقديم طلب التجديد عبر منصة ”أبشر“.

وأوضحت أنه لا يمكن استخدام الجواز الحالي أو الجديد أو حتى الهوية الوطنية للسفر قبل إتمام هذه الخطوة.

وأشارت الجوازات، إلى أنه عند تجديد جواز السفر، يتم إعادة الجواز القديم لصاحبه بعد الاطلاع عليه، ويمكنه الاحتفاظ بكليهما خلال السفر إذا لزم الأمر. إصدار وتجديد جواز السفر كما شددت على أن تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية يعدان شرطين أساسيين لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن يبلغون 10 سنوات فأكثر.

وأكدت ”الجوازات“ على أن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات متاحة لمن بلغ 21 عامًا فأكثر، وأنها تسعى لتطوير خدماتها وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين من خلال توفير الجواز الإلكتروني الجديد بعد إتمام الطلب والموافقة عليه.

وأضافت الجوازات، أن التعليمات تشترط ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند السفر، وأنه يمكن تجديده إلكترونيًا عندما تصبح المدة المتبقية أقل من 180 يومًا.

وشددت على أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر، وأنه يمكن لمن لديه جواز سفر ساري الصلاحية السفر دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية.