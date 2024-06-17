شكرا لقرائتكم خبر عن أمان وسهولة .. تعرف على تطبيقات الأضاحي في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق أضاحي

تطبيق نما

تطبيق بلدي

مواشي مكة

الدمام - شريف احمد - شهدت المملكة خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيرًا على شراء الأضاحي عبر التطبيقات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والأضاحي.ومع تطوُّر التقنية أصبح بإمكاننا اليوم الحصول على تجربة شراء آمنة وسهولة الشراء من الموقع عبر الإنترنت، كما يمكن توكيل الجهات المختصة بالذبح والتوزيع التي تضمن تقديم الجودة والثقة العالية والتنفيذ بطريقة شرعية وصحية وتوزيع الأضاحي على المستحقين.بالإضافة إلى إتاحة بعض التطبيقات خدمة حجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي، أو توفير الذبائح والأضحية بسهولة وأمان، سواء بطلبها حية وتوصيلها حتى المنازل أو لأي مكان يتم تحديده، أو طلبها مذبوحةإليكم اهم التطبيقات والخدمات التي تتيحها:تشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على منصة أضاحي www.adahi.org ، التي تقدم خدمة إلكترونية شاملة تُسهّل على المسلمين أداء شعائر الهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة عبر الإنترنت.وأكدت الهيئة الملكية أن منصة أضاحي هي الحل الأمثل للهدي والأضاحي، حيث ضمان الجودة والأمان بأسعار تنافسية، من خلال تجربة شراء آمنة وسهولة الشراء من الموقع عبر الانترنت ، كما يمكن توكيل الجهات المختصة بالذبح والتوزيع التي تضمن تقديم الجودة والثقة العالية والتنفيذ بطريقة شرعية وصحية وتوزيع الاضاحي على المستحقين .كما تضمن المنصة تنفيذ الشعائر وفق الشريعة الإسلامية وتوزيع اللحوم على المستحقين بشكل آمن وموثوق. وحذرت الهيئة من الإعلانات المضللة حول الهدي والأضاحي وتجنب التعامل مع مندوبي البيع غير المعتمدين والمصادر غير الموثوقة.أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي؛ في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنياً في جميع مُدن المملكة؛ بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، وذلك من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D).وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمل المسالخ، وتقليل وقت الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، والإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.وفرت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 - 13 ذي الحجة).ويأتي ذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ المؤهلة وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة للمستفيدين بطريقة منظمة وصحية.وتُتيح هذه الخدمة تقديم خيارات متعددة للأفراد بالاختيار ما بين المطاعم والمطابخ والمسالخ، بحيث يمكن معرفة مواقع المنشآت التي تُقدّم هذه الخدمة عن طريق الخدمة الاستعلامية عبر تطبيق بلدي المتوفر على الأجهزة الذكية.وهو تطبيق خاص يتيح خدمة اختيار الأضحية ونوعها ، واختيار طريقة الدفع ، واختيار طريقة التقطيع والتغليف ، وموعد ومكان الاستلام ، وخدمة توصيل الذبائح عن طريق سيارات مبردة ومكيفة ، والذبح يتم في مسلخ أمانة العاصمة المقدسة (غرب مكة الحديث) وتحت اشراف طبي بيطري .