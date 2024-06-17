شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إيقاف مؤقت لتفويج الحجاج إلى الجمرات بسبب ارتفاع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

مواعيد جديدة للتفويج

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة الحج والعمرة حملات الحج وشركات الطوافة، بإيقاف تفويج الحجاج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك في خطوة احترازية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.تأتي هذه الخطوة في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تجاوزت الحرارة في منطقة المسجد الحرام 51 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات 48 درجة مئوية، ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية.وأكدت الوزارة لـ"اليوم" أنها ستبلغ الحملات والشركات بالمواعيد الجديدة للتفويج فور وصولها من الجهات المختصة، داعية الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.ونشرت الجهات المعنية عدداً كبيراً من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات للتعامل مع أي حالة طارئة.بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، داعياً الجميع إلى التقيّد بالتعليمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.