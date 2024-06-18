شكرا لقرائتكم خبر عن صور| بين دموع الفرح ورضا الوالدين.. قصة حاج مصري يرويها من مكة والان نبدء بالتفاصيل



وعبّر كريم عن فخره واعتزازه بتوفيقه في أداء مناسك الحج، وخاصة رمي الجمرات، بجانب والديه، مشيداً بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام مما سهّل عليهم أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

تحقيق حلم الوالد وقال كريم إن والده، الذي يعاني من مرض السكري وإصابة في القدم، كان يحلم بأداء فريضة الحج، وقد تحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بفضل جهود المملكة العربية

وأضاف أن فريقاً من المتطوعين الصحيين قام بتعقيم وتضميد جروح والده دون أي مقابل، مؤكداً أن هذه الخدمة هي مجرد مثال واحد على الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوفها الكرام. وتمنى كريم أن يتمكن من رد الجميل لوالده، وأن يوفقه الله لخدمته وبرّه. الدمام - شريف احمد - في مشهد مؤثر، غلبت دموع الحاج كريم ناصر القادم من مصر، وهو يعبر عن امتنانه لله الذي منّ عليه بحج بيت الله الحرام برفقة والده. وتحقيق أمنية والده الذي طالما حلم بأداء الحج.وعبّر كريم عن فخره واعتزازه بتوفيقه في أداء مناسك الحج، وخاصة رمي الجمرات، بجانب والديه، مشيداً بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام مما سهّل عليهم أداء المناسك بكل يسر وسهولة.وقال كريم إن والده، الذي يعاني من مرض السكري وإصابة في القدم، كان يحلم بأداء فريضة الحج، وقد تحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بفضل جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.وأضاف أن فريقاً من المتطوعين الصحيين قام بتعقيم وتضميد جروح والده دون أي مقابل، مؤكداً أن هذه الخدمة هي مجرد مثال واحد على الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوفها الكرام. وتمنى كريم أن يتمكن من رد الجميل لوالده، وأن يوفقه الله لخدمته وبرّه.