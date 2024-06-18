شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مئوية.. طقس صحو على مكة المكرمة ومنى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 38 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.

