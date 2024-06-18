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38 مئوية.. طقس صحو على مكة المكرمة ومنى

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واس - منى 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 38 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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