وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ

رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها : سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدام الله عزكم.. الحمد لله الذي شرفكم يا سيدي بحمل أمانة خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصدي حج البيت المعمور ممن استطاعوا إليه سبيلا وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان. يتشرف الخادم بالرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وكافة القائمين على منظومة أمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445 هـ، خالص التهنئة ووافر التبريكات وصادق الدعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعزة والتمكين وعلى هذا دوت الخليج الكريم ومواطنيه باليمن والإيمان. سيدي.. أحيط النظر الكريم بما تحقق ولله الحمد من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل الله ثم بفضل دعمكم السخي ورعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم الرشيدة وتفاني أبنائكم رجال الأمن وكافة زملائهم من منسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركين في أداء هذا الواجب العظيم المنتشرين في كافة مناطق الحج والطرق المؤدية لها الرعاية وخدمة ضيوف الرحمن، ومنع من تسوّل له نفسه من التأثير على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وفق خطط أمنية، ووقائية، وتنظيمية، متكاملة الإعداد و التنفيذ، وتسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب، كما تم تحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم، وذلك من خلال منافذ الدخول المتقدمة بـ (7) دول ضمن مبادرة (طريق مكة)، وكذلك تفعيل المسارات الذكية وبوابات الدخول الإلكترونية في منافذ الدخول بالمملكة، وصولاً إلى تنقلهم بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأثناء توافدهم إلى الحرمين الشريفين باستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة وفي أجواء آمنة ومستقرة، وقد بلغ العدد الإجمالي لحجاج هذا العام ( 1.833.164 ) حاجاً تمكنوا جميعهم من الوقوف بمشعر عرفات في يوم الحج الأكبر في وقت قياسي واستكملوا بعدها شعائر حجهم من المبيت بمشعر مزدلفة والانتقال إلى مشعر منى لرمي الجمرات والوصول إلى المسجد الحرام في حالة أمنية مستقرة وتحرك مروري انسيابي وفي أوضاع صحية خالية من الأمراض الوبائية ولله الحمد وقد كان كل ذلك بتوجيهات من مقامكم الكريم وبمتابعة مستمرة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظكما الله-. وفي الختام يا سيدي أتوجه إلى المولى العلي القدير أن يحفظكم ويعزكم ويعز الإسلام بكم ويرفع بسعيكم شأن المسلمين وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه من جهود مخلصة ورعاية كريمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.والله يحفظكم ويرعاكم. وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

كما رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وكافة العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات ومتعكم بوافر الصحة والعافية. كما يشرفني تهنئتكم - رعاكم الله - بالنجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام بفضل الله وتوفيقه ثم برعاية ودعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومتابعة وتوجيه سموكم الكريم مما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من خدمات وتسهيلات وذلك من خلال تنفيذ دقيق لخطط الحج الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصول ( 1.833.164) حاجاً إلى مشعر عرفات في يوم الحج الأكبر ووقوفهم بهذا المشعر العظيم بموجب خطة مرورية عالية الدقة ومحكمة التنفيذ من الجهات الأمنية، كما اكتملت نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ومن ثم انتقالهم لمشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لإتمام أداء نسكهم بأمن وأمان وسكينة، واستكمال مناسك حجهم اتباعاً لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وبفضل الله ثم يقظة رجالكم من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية المنتشرين في كل الأماكن التي يرتادها الحجاج كانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاع الحجاج وسير تنقلاتهم ومقرات إقامتهم وكافة تحركاتهم خلال أدائهم لهذه الشعيرة العظيمة، كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة ولله الحمد ولم يشهد الموسم بتوفيق الله ثم بالجهود المبذولة ظهور أي حالات وبائية، كما توفرت كافة السلع الاستهلاكية والغذائية التي يحتاج إليها الحاج، وحظيت الخدمات العامة من نظافة وكهرباء ومياه بمتابعة شاملة من الجهات المعنية لضمان استمرارها وبما يحقق راحة حجاج بيت الله الحرام. ختاماً.. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وأن يكتب له المثوبة والأجر وأن يجزي سموكم الكريم خير الجزاء على كل ما تقدمونه من جهود مخلصة في سبيل خدمة الإسلام ورفعة شأن المسلمين ورعاية قاصدي الأماكن المقدسة وأن يحفظكم ويديم عزكم سيدي. وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.