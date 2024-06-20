شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة بفضل الله؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.