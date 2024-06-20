شاهد.. مشاجرة بين شاب كويتي وآخر قطري وسط صراخ النساء داخل مقهى في الكويت

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، وقوع مشاجرة بين شاب كويتي وآخر قطري داخل أحد المقاهي في الكويت.
وأظهر الفيديو، وقوع المشاجرة داخل مقهى في مجمع الكوت، حسب "المجلس".
وسمع خلال الفيديو، صراخ النساء أثناء المشاجرة وسادت حالة من الفوضى داخل المكان.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، وقوع مشاجرة بين شاب كويتي وآخر قطري داخل أحد المقاهي في الكويت.
وأظهر الفيديو، وقوع المشاجرة داخل مقهى في مجمع الكوت، حسب "المجلس".
وسمع خلال الفيديو، صراخ النساء أثناء المشاجرة وسادت حالة من الفوضى داخل المكان.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام