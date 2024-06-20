شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة تداخلية تنقذ حياة ستّيني كازاخستاني من جلطة في المخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي تخصصي بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ مريضًا كازاخستانيًا يبلغ من العمر ستين عامًا، بعد رحلة شاقة وسنين من الانتظار لأداء الحج، تعرض لإغماء مفاجئ عقب أدائه لطواف الإفاضة. وقد تبين بعد نقله لمستشفى النور أنه يعاني من جلطة في المخ.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض تم نقله بسرعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث تم فتح الشريان المسدود بواسطة قسطرة تداخلية في أقل من ساعة.

وأضاف، أن الفريق الطبي المتكامل، والذي شمل تخصصات المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية للأعصاب، والتخدير، بالإضافة إلى فريق العناية المركزة للأعصاب من أطباء وتمريض، تمكن من إجراء العملية بنجاح.

وبين التجمع الصحي أنه بعد إجراء العملية، تم نقل المريض فورًا إلى العناية المركزة للعلوم العصبية.

وخلال أربع ساعات، تماثل المريض للشفاء التام بفضل التعاون المثمر بين جميع الفرق الطبية وبدء العلاج الطبيعي وخرج لاتمام مناسك حجه ولله الحمد.