أمريكا توجه تحذيرا إلى لبنان وتكشف موقفها بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على بيروت

صحيفة الخليج 365: حذرت الولايات المتحدة لبنان، من أنها ستدعم أي هجوم إسرائيلي عليها إن لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل.

وجاءت التحذيرات، وفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، خلال رحلة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين إلى بيروت.

وكان هوكستين شدد على أن إنهاء النزاع بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة "أمر مُلح".

ونقلت "كان" عن المبعوث الأميركي قوله لمسؤولي لبنان، إنه "إذا لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل، فقد يجد نفسه هدفا لعملية إسرائيلية محدودة".

ووفقا للتقرير، أوضح هوكستاين أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لإجبار حزب الله على التراجع عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإلا فإن إسرائيل يمكن أن تشن هجوما محدودا بدعم من الولايات المتحدة".

ويتواجد مساعد بايدن في المنطقة، في محاولة لمنع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.