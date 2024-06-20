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شكرا لقرائتكم خبر عن المتنزهات الطبيعية والورود تجذبان زوار الطائف في إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت متنزهات ووجهات الطائف السياحية إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما جذبت الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية آلاف الأسر لحضور برامج العيد السعيد وقضاء وقت ممتع.
وشاركت عشرات المواقع في تقديم أنشطة وبرامج للأسرة والطفل خلال عيد الأضحى المبارك، بما يعكس صورة إيجابية عن هذه المدينة السياحية، فيما امتلأت الحدائق والمتنزهات بالعائلات؛ الذين حضروا منذ وقت مبكر للاستمتاع بفعاليّات وبرامج العيد السعيد.
حرصت العوائل، خلال أيام العيد، على زيارة المتنزهات الشهيرة التي تناسب الكبار والصغار؛ ومنها متنزه الجبل الأخضر الذي يضم بداخله الترفيه والتسلية والمطاعم وسط أجواء طبيعية خلابة، إلى جانب حديقة الملك فهد ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وتنسيقها المذهل، ومتنزه الملك عبد الله الذي يجمع بين المساحات الخضراء والجلسات العائلية والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية.
كما استمتع الزوار بنزهات طبيعية للاستمتاع بالورد الطائفي، فيما حرص الشباب والأصدقاء على القيام برحلات الهايكنج لزيارة الطائف بمختلف تضاريسها وجبالها العالية وقضاء أوقات مشوقة. إلى جانب العديد من الجولات المميزة التي تقدمها (روح السعودية) في الطائف للاستمتاع بإجازة العيد؛ منها زيارة جبل الشفا وجبل الهدا وحديقة الرُّدَّف وكذلك زيارة قصر الكعكي.
يقدِّم برنامج صيف السعودية تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.
وشاركت عشرات المواقع في تقديم أنشطة وبرامج للأسرة والطفل خلال عيد الأضحى المبارك، بما يعكس صورة إيجابية عن هذه المدينة السياحية، فيما امتلأت الحدائق والمتنزهات بالعائلات؛ الذين حضروا منذ وقت مبكر للاستمتاع بفعاليّات وبرامج العيد السعيد.
أجواء طبيعية خلابة
حرصت العوائل، خلال أيام العيد، على زيارة المتنزهات الشهيرة التي تناسب الكبار والصغار؛ ومنها متنزه الجبل الأخضر الذي يضم بداخله الترفيه والتسلية والمطاعم وسط أجواء طبيعية خلابة، إلى جانب حديقة الملك فهد ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وتنسيقها المذهل، ومتنزه الملك عبد الله الذي يجمع بين المساحات الخضراء والجلسات العائلية والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية.
كما استمتع الزوار بنزهات طبيعية للاستمتاع بالورد الطائفي، فيما حرص الشباب والأصدقاء على القيام برحلات الهايكنج لزيارة الطائف بمختلف تضاريسها وجبالها العالية وقضاء أوقات مشوقة. إلى جانب العديد من الجولات المميزة التي تقدمها (روح السعودية) في الطائف للاستمتاع بإجازة العيد؛ منها زيارة جبل الشفا وجبل الهدا وحديقة الرُّدَّف وكذلك زيارة قصر الكعكي.
وجهات سياحية فريدة
يقدِّم برنامج صيف السعودية تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.