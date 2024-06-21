شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف جهود منظومة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم تكامل الجهود الصحية بمختلف القطاعات الحكومية، في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأكد برنامج تحول القطاع الصحي، أن منظومة الصحة أسهمت منذ بداية الموسم في توفير الخدمة لحشود الحجاج الذي بلغ هذا العام أكثر من 1.8 مليون حاج. جهود منظومة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن وقدمت الرعاية الصحية لأكثر من 390 ألف من خلال 189 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة متنقلة و370 سيارة إسعافية متكاملة التجهيز، و7 طائرات إسعاف جوي و 5 طائرات إخلاء طبي جوي من وزارة الدفاع.

وباشرها أكثر من 40 ألف كادر طبي وإداري وفني لخدمة ضيوف الرحمن، وأكثر من 159 موظفاً ميدانياً لإيصال إمدادات الأدوية بشكل مستمر.

وبين البرنامج أن الطاقات التطوعية خلال الموسم تجاوزت 5 آلاف متطوع ومتطوعة من مركز التطوع الصحي، كما قدمت رسائل توعوية وإرشادية عن الغذاء والدواء ب 9 لغات.

إلى جانب جهود العديد من الوحدات المتنقلة عن الأمراض المعدية في المشاعر المقدسة. دور بارز في موسم الحج وأكد برنامج التحول الصحي أن مستشفى الصحة الافتراضي أسهم بدور بارز في موسم الحج من خلال خدمته لأكثر من 5800 حاج عن بعد.

فيما شملت العمليات الجراحية التي أجريت لضيوف الرحمن منذ بداية الموسم أكثر من 28 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 720 عملية قسطرة قلبية وأكثر من 1169 جلسة غسيل للكلى.

وتجسد تلك الجهود حرص قيادة المملكة على أمن وصحة ضيوف الرحمن ومواكبة المنظومة الصحية لتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي التي تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها، من خلال إسهامات التحول الصحي ومبادراته بالتكامل مع الجهات الحكومية.

