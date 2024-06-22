شكرا لمتابعة خبر عن طبيب: التسمم الغذائي له أسباب ولا داعي للقلق من المطاعم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الطبيب عبدالعزيز العثمان أن التسمم الغذائي قد يكون له أسباب عديدة مثل المواد الكيماوية، بكتيريا ، فيروسات وفطريات أو تناول أدوية أو تناول أطعمة متبقية ومواد غير مناسبة للجسم.

وأضاف الطبيب خلال حديثه علي قناة السعودية أن مناعة الجسم لها دور فعال في مقاومة التسمم ، فأذا كانت مناعة الجسم ضعيفة مثل مناعة الحامل والمرضعات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يتحملون حالات التسمم القوية .

ونوه الدكتور بأن البكتيريا والفيروس قد لا يكونوا موجودين ولكن السم قد يظل موجود ، لأن السم والجراثيم لا تقتل بالحرارة العادية ، وأن اغلب البكتيريا تقتل بدرحة حرارة 75 درجة مئوية.

ونصح الدكتور في حديثه بالاحتراز ولكن لاداعي للقلق المبالغ فيه من المطاعم لأن هناك رقابة جيدة بها ، هذا بالأضافة الي أن حالات التسمم تأتي ايضاً من المنزل .