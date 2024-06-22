شكرا لقرائتكم خبر تصنيف عالمي لـ14 مجلة علمية بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك سعود إنجازا علميا بحصول 14 مجلة علمية من مجلات جامعة الملك سعود على تصنيف في قاعدة بيانات الـWOS وفق فهرس (ESCI،SCIE،SSCI)، مع ارتفاع في التصنيف الربعي (Quartiles) لمعظم مجلاتها، حسب القائمة التي أصدرتها Clarivate Analytics لـ2023.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان، أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز للمجلات العلمية يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية، والذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للعلم والعلماء.

يذكر، أن المجلات التي تم تصنيفها، هي 26 مجلة سعودية علمية ضمن تقرير الكلارفيت Clarivate لـ2023، منها 14 مجلة تابعة لجامعة الملك سعود.