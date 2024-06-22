الفرد يستهلك 2.16 كجم قهوة سنويا في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت السعودية المركز 37 بين 60 دولة حول العالم من حيث عدد كيلوجرامات القهوة التي يستهلكها الفرد الواحد سنويا، والتي بلغت 2.16 كجم للفرد. في المراكز الأولى على الترتيب حلت فنلندا 9.6 كجم، النرويج 7.2 كجم، هولندا 6.7 كجم، السويد 6.5 كجم، سلوفينيا 6.1 كجم، النمسا 5.5 كجم، صربيا 5.4 كجم، الدنمارك 5.3 كجم، ألمانيا 5.2 كجم، بلجيكا 4.9 كجم، البرازيل 4.8 كجم.

وذلك بحسب تصنيف Wisevoter. الدول الأكثر استهلاكا للقهوة (كجم للفرد سنويا): فنلندا: 9.6

النرويج: 7.2

هولندا: 6.7

السويد: 6.5

سلوفينيا: 6.1

النمسا: 5.5

صربيا: 5.4

الدنمارك: 5.3

ألمانيا: 5.2

بلجيكا: 4.9

البرازيل: 4.8

البوسنة والهرسك: 4.3

إستونيا: 4.2

سويسرا: 3.9

كرواتيا: 3.8

جمهورية الدومينيكان: 3.7

كوستاريكا: 3.7

مقدونيا: 3.6

إيطاليا: 3.4

كندا: 3.4

ليتوانيا: 3.3

فرنسا: 3.2

الولايات المتحدة الأمريكية: 3.1

بولندا: 3.1

المجر: 3.1

إسبانيا: 3

كوريا الجنوبية: 2.6

الجزائر: 2.6

أستراليا: 2.6

البرتغال: 2.6

سلوفاكيا: 2.5

لاتفيا: 2.5

اليونان: 2.4

جمهورية التشيك: 2.3

بلغاريا: 2.3

تونس: 2.2

السعودية: 2.16

سنغافورة: 2.1

غواتيمالا: 2

رومانيا: 1.9

إسرائيل: 1.8

المملكة المتحدة: 1.7

تايلاند: 1.6

فنزويلا: 1.6

اليابان: 1.5

كولومبيا: 1.4

ماليزيا: 1.3

هونج كونج: 1.3

نيوزيلندا: 1.3

جورجيا: 1.3

روسيا: 1.2

المكسيك: 1.2

الفلبين: 1.2

جنوب أفريقيا: 0.9

الأرجنتين: 0.8

إندونيسيا: 0.8

تركيا: 0.4

الصين: 0.1

الهند: 0.1

نيجيريا: 0.03

العالم: 2 وفقا Wisevoter وفقا Wisevoter

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