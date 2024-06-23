اخبار السعوديه

إطلاق 7 برامج بكالوريوس جديدة و3 دبلوم بجامعة طيبة

0 نشر
واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 7 برامج بكالوريوس جديدة و3 دبلوم بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن إطلاق 7 برامج بكالوريوس جديدة، و3 برامج دبلوم.
ويأتي هذا في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية، والتصاميم والفنون، والكلية التطبيقية. 7 برامج بكالوريوس جديدة
و 3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، الهندسة، الآداب والعلوم الإنسانية، التصاميم والفنون، والكلية التطبيقية.
الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ
- للطالبات: الثلاثاء 19 ذي الحجة
- للطلاب: الخميس 21 ذي الحجة This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)

برامج جامعة طيبة

وذكرت الجامعة أن الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ للطالبات يوم الثلاثاء الموافق 19 ذو الحجة.
ويكون للطلاب يوم الخميس الموافق 21 ذو الحجة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا