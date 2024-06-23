شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 7 برامج بكالوريوس جديدة و3 دبلوم بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن إطلاق 7 برامج بكالوريوس جديدة، و3 برامج دبلوم.
ويأتي هذا في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية، والتصاميم والفنون، والكلية التطبيقية. 7 برامج بكالوريوس جديدة
و 3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، الهندسة، الآداب والعلوم الإنسانية، التصاميم والفنون، والكلية التطبيقية.
الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ
- للطالبات: الثلاثاء 19 ذي الحجة
- للطلاب: الخميس 21 ذي الحجة This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
ويكون للطلاب يوم الخميس الموافق 21 ذو الحجة.
ويأتي هذا في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية، والتصاميم والفنون، والكلية التطبيقية. 7 برامج بكالوريوس جديدة
و 3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، الهندسة، الآداب والعلوم الإنسانية، التصاميم والفنون، والكلية التطبيقية.
الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ
- للطالبات: الثلاثاء 19 ذي الحجة
- للطلاب: الخميس 21 ذي الحجة This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
#جامعة_طيبة تطلق— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) June 22, 2024
7 برامج بكالوريوس جديدة
و 3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، الهندسة، الآداب والعلوم الإنسانية، التصاميم والفنون، والكلية التطبيقية.
📅 الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ
- للطالبات: الثلاثاء 19 ذي الحجة
- للطلاب: الخميس 21 ذي الحجة pic.twitter.com/SFIvnTucfB
برامج جامعة طيبةوذكرت الجامعة أن الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ للطالبات يوم الثلاثاء الموافق 19 ذو الحجة.
ويكون للطلاب يوم الخميس الموافق 21 ذو الحجة.