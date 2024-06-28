شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختصارات كروم الجديدة تسمح للهاتف الاتصال بمطعم من شريط العناوين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة جوجل ميزة Chrome Actions الجديدة إلى الأجهزة المحمولة والتي ستتيح لك الاتصال بمطعم أو مؤسسة أخرى أو قراءة مراجعاتها أو الحصول على الاتجاهات للوصول إليها، كل ذلك من شريط العناوين، وأعلنت الشركة عن الميزة الجديدة في مدونة اليوم .

وسيرى مستخدمو Android هذه الميزة الجديدة على الفور، لكن سيتعين على مستخدمي iOS الانتظار حتى الخريف.



وتتيح لك Google Actions، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020 ، تنفيذ المهام بسرعة من شريط العناوين عن طريق كتابة استعلامات محددة، مثل "تحرير كلمات المرور" أو "حذف السجل" أو "ترجمة هذه الصفحة".

كما إنه أحد اختصارات شريط العناوين القليلة التي تقدمها Google، مثل الاختصار "@" الذي يتيح لك العثور بسرعة على الإشارات المرجعية وعلامات التبويب والروابط من سجلك.

إلى جانب إجراءات كروم الجديدة، أضافت جوجل أيضًا بعض تحديثات Chrome الأخرى، بما في ذلك البطاقات الرياضية المباشرة في موجز Discover في Chrome، وتتيح هذه الميزة لنظامي التشغيل iOS وAndroid تلقي تحديثات تلقائية حول فرقهم الرياضية المفضلة ويمكن تخصيصها، بالإضافة إلى ذلك، سيرى مستخدمو iOS الآن أيضًا اقتراحات البحث الشائعة في شريط عناوين Chrome الخاص بهم عندما يضغطون عليه من صفحة "علامة تبويب جديدة".



