شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية إنسان سعيد على مسرح الجيزويت 6 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية إنسان سعيد علي مسرح الجيزويت بالقاهرة يوم السبت الموافق 6يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، والعرض لفريق كلية الهندسة جامعة عين شمس ، وهو مستوحى من أعمال الكاتب الفرنسي يوجين يونسكو، وتأليف سعيد سالمان، وإخراج چورچ چيهام.

‎ العرض من بطولة ندى أحمد، عبد الرحمن حاتم، ندى حسين، احمد هشام، مؤمن وليد، مينا مدحت، باهر فايز، ‎رام هانى، ميرنا يوسف، ادهم وائل، هدى رضا، روان رضا، محمد على، مادونا صفوت، مصطفى حمدى، ندى محمد، احمد مرزوق، اسلام عمر، عمر ادهم، حازم داغستانى، روان هشام، جورج عصام، سيلفيا طلعت، سلمى اسامه، نغم عبد الناصر، مريم باريس، محمد طارق ، ملابس:هناء النجدي، مكياج: ميار المحمدي، عزة عرفات، اضاءة: محمود الحسيني (كاجو)، مصممي الديكور:روماني جرجس، رضوي طارق، مساعدين اخراج: سلمي اسامه، محمد طارق، تأليف وتنفيذ : سعيد سالمان، إخراج: جورج جيهام .

يذكر أن عرض "إنسان سعيد" حصل على عدة جوائز خلال مسابقة جامعة عين شمس المسرحية، حيث حصل على المركز الرابع فى التمثيل على مستوى جامعة عين شمس، وحصل الطالب جورج جيهام على المركز الأول في جائزة أفضل مخرج، كما حصلت الطالبة ميرنا يوسف على المركز الأول فى جائزة أفضل ممثلة دور ثانى، وحصل الطالب مؤمن وليد على المركز الثانى فى جائزة أفضل ممثل دور ثاني، وحصل سعيد سالمان على المركز الثالث فى جائزة أفضل نص، وحصل العرض علي المركز الثاني في جائزة أفضل ملابس والمركز الثالث في جائزة افضل ديكور.