الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار في جبل رأس العين- قب الياس

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، وبعد جهود مضنية دامت منذ السّاعة 19:00 من تاريخ 27/6/2024 ولغاية السّاعة 2:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلّان والأشجار المتنوّعة في جبل رأس العين/ ​قب الياس​- البقاع"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر قد استعانوا بمعدّات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، نظرًا لعدم وجود طرقات تمكّن آليّات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق".

وذكرت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في مكبّ للنّفايات في المنارة- البقاع".