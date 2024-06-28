شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص يخلق مجتمعات عمرانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

‏تركز الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال شركاتها التابعة، على توسيع نطاق الشراكه مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية والعقارية التجارية؛ بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال استغلال الأصول المتاحة فى الأراضى الخاصة فى مدينة نيوهليوبوليس، وفى منطقة المقطم، بالإضافة إلى انعكاس ذلك بصورة واضحة على التحسن الكبير في أرباح وإيرادات الشركات، التي تعمل مع القطاع الخاص في تلك المشروعات.

‏ووجه الدكتور هاني سليمان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الشركات التابعة بتوسيع الشراكه مع القطاع الخاص ومشاركته فى مختلف المشروعات؛ للإستفاده مما لديه من سيولة مالية مناسبة ومن خبرات، وفي الوقت نفسه تطوير واستغلال الأصول بالشكل الأمثل، وتنفيذ بنود وثيقة ملكية الدولة.

‏وتنفذ شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في مدينة نيو هليوبوليس، على مساحة تصل إلى نحو 2500 فدان عبر استغلالها في مشروعات متنوعة، فيما تنفذ شركة النصر للإسكان والتعمير مشروعات شراكة مع القطاع الخاص على مساحة تزيد على 2.5 مليون متر مربع في منطقة المقطم وفي مناطق أخرى فى مشروعات متنوعة.

‏كما تنفذ العديد من شركات المقاولات التابعة مشروعات شراكة واستغلال للأصول المتاحة، سواء بالشراكة أو البيع النهائي؛بهدف الاستفادة منها بنسبة 100% بما يدعم من موارد الشركات ويحسن من حصيلة السيولة لديها.