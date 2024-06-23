شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 90 دولة.. المملكة تستعد لاستضافة الأولمبياد الدولية للكيمياء والان نبدء بالتفاصيل

الأولمبياد الدولية للكيمياء

إعداد الطلبة الموهوبين

الدمام - شريف احمد - تستعد المملكة لاستضافة النسخة السادسة والخمسين للأولمبياد الدولية للكيمياء 2024، خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو المقبل.ويشارك فيها أكثر من 340 طالباً وطالبة، و400 أستاذ جامعي ومعلم متخصص في الكيمياء، من 90 دولة.وتعد أولمبياد الكيمياء الدولي، إحدى أهم المسابقات العلمية الدولية التي يتنافس فيها طلبة المدارس الثانوية الموهوبون في علم الكيمياء على مستوى العالم، بهدف تحفيز اهتمامهم بعلم الكيمياء، من خلال حل المسائل الكيميائية المستقلة والإبداعية.هذا فضلًا عن تعزيز الاتصالات الدولية في علم الكيمياء، وتكوين الصداقات بين الشباب المهتمين بالعلوم من مختلف الجنسيات، والعمل على بث روح التعاون بين الطلبة، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية المتعلقة بعلم الكيمياء.وأكدت الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، رئيس اللجنة الإشرافية لاستضافة الأولمبياد؛ الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن استضافة المملكة للنسخة السادسة والخمسين من الأولمبياد الدولي للكيمياء، تأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله-، واهتمامها بالمواهب والعلم والابتكار.كما يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، وبناء المواطن السعودي المنافس عالميًا؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشارت إلى أن مؤسسة "موهبة" استعدت للحدث العلمي المرتقب وفق عدة مسارات متوازية، تشمل تعزيز التنسيق مع شركائها لاستضافة استثنائية تليق بمكانة المملكة، وإعداد الطلبة الموهوبين للمنافسة القوية، وتحقيق إنجازات جديدة باسم الوطن.وكان أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية لأولمبياد الكيمياء الدولي، قد أشادوا خلال زيارتهم للرياض بمستوى الجاهزية والاستعدادات المتكاملة لاستضافة هذا الحدث العلمي المرتقب، الذي تحتضنه المملكة لأول مرة في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد.وتملك المملكة رصيدًا حافلًا من الإنجازات في مشاركاتها الـ13 السابقة بالأولمبياد، حصدت خلالها 39 ميدالية، منها 14 ميدالية فضية، و25 برونزية، وحقق المنتخب السعودي أربع جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023، الذي أقيم في سويسرا العام الماضي.