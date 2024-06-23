بالفيديو.. وزير الصحة يكشف أسباب حالات الوفيات في الحج وعددهم والإجراء المتبع مع المتوفين من الحجاج المخالفين

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الصحة فهد الجلاجل، أسباب حالات الوفيات التي شهدها حج هذا العام 1445هـ.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال وزير الصحة في مداخلة مع قناة الإخبارية :" سبق وأن نشرنا وخاصة في يوم عرفات أن ارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج يشكل تحدي كبير هذا العام".

الوقاية من الطقس

وأضاف :"سجلت المشاعر المقدسة درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 49 درجة في بعض الأيام، وبذلت الجهات المعنية جهود كبيرة، للوقاية من الطقس والحرارة المرتفعة".

تصاريح الحج

وتابع :" للأسف ومؤلم لنا جميعاً، أن الذين لم تكن لديهم تصاريح الحج قد مشوا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس من مدينة جدة إلى مكة بلا مأوى أو راحة، وعدد منهم من كبار السن والبعض لديهم أمراض مزمنة".

عدد الوفيات

وأكمل :"بلغ عدد الوفيات 1301 متوفى، 83% كان من غير المصرح لهم، والمتوفون لم يحملوا بطاقات تعريفية مما استدعى وقتاً للتعرف عليهم، وقد تم التعرف عليهم ودفنهم".