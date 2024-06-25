شكرا لمتابعة خبر عن مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للسادن رقم 78 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلم اليوم مفتاح الكعبة المشرفة الشيخ عبدالوهاب الشيبي، السادن رقم 78،وذلك خلفًا عن الشيخ الدكتور صالح الشيبي، الذي توفي هذا الأسبوع عن عمر ناهز الـ 80عامًا.

وتجري مراسم التسليم للسادن، وهو الشخص الوحيد المكلف بحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والذي يبلغ طوله 35 سم، وتكون مهمته أن يتحمل مسؤولية الكعبة بكل ما فيها، من فتح وإغلاق، وتطيبيها، وكذلك كسوتها.

وتقتصر تلك المهنة في عائلة الشيبي فقط منذ فتح مكة المكرمة، وذلك بعد أن كلف الرسول صل الله عليه وسلم تلك المهمة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.