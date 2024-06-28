شكرا لمتابعة خبر عن مقبرة طائرات معظمها سعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع أبرز مقبرة للطائرات تضم عدد كبير من الطائرات بمختلف أنواعها تصطف واحدة تلو الأخرى تحت أشعة الشمس ومعظمها سعودية.

وأوضح المقطع عدد من الطائرات تلك التي انتهت مدة خدمتها أو التي فشلت في تجارب طيرانها إلى محطتها الأخيرة والتي أطلق عليها مسمى مقبرة لانتهاء مدة استخدامها.

وقال موثق المقطع :” هذه مقبرة الطائرات تضم عدد كبير من الطائرات بمختلف أنواعها وأشكالها ، ومعظم هذه الطائرات سعودية وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على حرص السعودية على الأمان والسلامة فمجرد أن يتدنى مستوى الأمان بالطائرة يتم الاستغناء عنها فورا “.