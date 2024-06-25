شكرا لقرائتكم جامعة طيبة تفتح باب القبول المباشر وغير المشروط للمتفوقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب القبول لاستقبال الطلاب الموهبين والمتفوفقين من جميع مناطق المملكة للدراسة بالجامعة عبر القبول المباشر وغير المشروط.

برامج جامعة طيبة

وأوضحت الجامعة انها تهدف من خلال توفير 200 مقعد إلى استقطاب ورعاية طلاب وطالبات الثانوية العامة الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة الراغبين بالالتحاق بها من خلال توفير مسارين مسار الأولمبياد ومسار الموهبة الخاصة.

وتسعى الجامعة من خلال الفرصة المتاحة إلي التسريع الأكاديمي وتقليل سنوات الدراسة الجامعية للطلال الموهوبين من خلال معادلة المقررات الدراسية قبل الالتحاق بالجامعة حسب المعايير الأكاديمية المتبعة.

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مميزات حصرية

وبينت الجامعة أن من المميزات المقدمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين المقبولين أولوية المشاركة في الأندية والمسابقات وفي حضور المؤتمرات العلمية والزيارات الدولية وتقديم فرص عمل واعدة في ريادة اعمال بالاضافة الي الاستفادة من برامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية.

ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق والاطلاع علي مزيد من التفاصيل زيارة حسابات الجامعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.