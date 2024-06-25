شكرا لقرائتكم نقل حالتين عبر الإسعاف الجوي في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعد تفعيل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع، قام التجمع بالتعاون مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة وبالترتيب مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنقل حالتين الأولى لمواطن يبلغ 27 عاماً، والحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 53 عاماً.

الحالة الأولى

وكانت الحالة الأولى لمواطن تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابات متعددة، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وتم نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى النعيرية العام عبر مهبط مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مستشفى الجبيل العام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط مستشفى الجبيل العام.

قد يهمّك أيضاً

أزمة قلبية حادة

والحالة الثانية لمواطن يبلغ 53 عاماً تعرض لأزمة قلبية حادة وتم نقل المريض كذلك عن طريق الاسعاف الجوي من مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وتم استلام المريض من قبل طاقم طبي مختص من مركز سعود البابطين

خدمة الإسعاف الجوي

والجدير بالذكر أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي وبالترتيب مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة تعمل على تحسين تقديم الرعاية الصحية للمرضى باختصار مدة النقل وتجنب مخاطر النقل البري وخاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة للنقل بأسرع ما يمكن لتقديم الرعاية الصحية المناسبة بالمكان المناسب والوقت المناسب، وذلك سعياً من التجمع لضمان رحلة علاجية آمنة للمستفيد ورفع مستوى رضاه.