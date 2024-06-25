اخبار السعوديه

نقل حالتين عبر الإسعاف الجوي في الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم نقل حالتين عبر الإسعاف الجوي في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعد تفعيل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع، قام التجمع بالتعاون مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة وبالترتيب مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنقل حالتين الأولى لمواطن يبلغ 27 عاماً، والحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 53 عاماً.

الحالة الأولى

وكانت الحالة الأولى لمواطن تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابات متعددة، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وتم نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى النعيرية العام عبر مهبط مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مستشفى الجبيل العام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط مستشفى الجبيل العام.

قد يهمّك أيضاً

الإسعاف الجوي ينقل مصابين من منطقة صحراوية بالجوف
الإسعاف الجوي ينقذ 1200 حالة بالرياض في وقت قياسي

أزمة قلبية حادة

والحالة الثانية لمواطن يبلغ 53 عاماً تعرض لأزمة قلبية حادة وتم نقل المريض كذلك عن طريق الاسعاف الجوي من مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وتم استلام المريض من قبل طاقم طبي مختص من مركز سعود البابطين

خدمة الإسعاف الجوي

والجدير بالذكر أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي وبالترتيب مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة تعمل على تحسين تقديم الرعاية الصحية للمرضى باختصار مدة النقل وتجنب مخاطر النقل البري وخاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة للنقل بأسرع ما يمكن لتقديم الرعاية الصحية المناسبة بالمكان المناسب والوقت المناسب، وذلك سعياً من التجمع لضمان رحلة علاجية آمنة للمستفيد ورفع مستوى رضاه.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا