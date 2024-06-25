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القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة سمو ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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MO Nasa

MO Nasa

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