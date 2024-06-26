شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، بحضور أعضاء المجلس، جلسة مجلس القضاء الإداري، أقر خلالها حركة نقل وتكليف القضاة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنه جرى إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتشكيل مكتب الشؤون الفنية، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تكليف 20 قاضيًا؛ للعمل في مختلف محاكم الاستئناف الإدارية وتوجيه 40 قاضيًا؛ للعمل في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة. ديوان المظالم وقال الأحيدب، إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيًا، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويُقر ما يخصه من تشريعات وقرارات.