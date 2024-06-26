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متهمون بارتكاب جرائم متنوعة في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - قبض الأمن العام، على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة، من بينهم خمسة مقيمين من الجنسيتين السورية والبنجلاديشية سرقوا صفائح معدنية ومعدات حديدية وتاجروا بها.

تشكيل عصابي

وقال الأمن العام عبر حسابه بمنصة إكس: إنه تم القبض أيضًا على مقيم من الجنسية السودانية وثلاثة مواطنين في مناطق: الرياض والمدينة المنورة وجازان؛ تعاونوا مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عملية احتيال مالي.

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كذلك تم القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية نفذوا حوادث نصب واحتيال تمثلت في عرض ذهب خالص بأقل من قيمته السوقية وتسليم ضحاياهم مصوغات معدنية شبيهة به.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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