شكرا لقرائتكم متهمون بارتكاب جرائم متنوعة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبض الأمن العام، على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة، من بينهم خمسة مقيمين من الجنسيتين السورية والبنجلاديشية سرقوا صفائح معدنية ومعدات حديدية وتاجروا بها.

تشكيل عصابي

وقال الأمن العام عبر حسابه بمنصة إكس: إنه تم القبض أيضًا على مقيم من الجنسية السودانية وثلاثة مواطنين في مناطق: الرياض والمدينة المنورة وجازان؛ تعاونوا مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عملية احتيال مالي.

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كذلك تم القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية نفذوا حوادث نصب واحتيال تمثلت في عرض ذهب خالص بأقل من قيمته السوقية وتسليم ضحاياهم مصوغات معدنية شبيهة به.