كيف يختار الطالب تخصصه؟ مستشار تربوي يُجيب

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الرياض - محمد الوسيري - وجه المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي نصيحة إلى الطلاب بالابتعاد عن التخصصات التي سيكون حظها في سوق العمل غير جيد في السنوات القادمة.

تخصصات نظرية

وقال الحمادي في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هذه التخصصات أغلبها نظرية مثل إدارة الأعمال المعروفة في السابق، واللغة العربية. مشيرًا إلى أن هذه التخصصات موجودة بكثرة.

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ولفت إلى أن هناك تخصصات مثل الجغرافيا والتاريخ تخرج منها الطلاب ولم يجدوا وظائف، ولكن هذه الأقسام تطورت الآن، فمثلًا قسم الجغرافيا أصبح يهتم بعلوم الفضاء.