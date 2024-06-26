شكرا لقرائتكم خدمات نوعية لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هيأت هيئة العناية بشؤون الحرمين عددًا من الخدمات النوعية لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي؛ لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

ويوجد بالمسجد النبوي 85 وحدة تكييف و606 مراوح تهوية و424 مروحة رذاذ تعمل جميعها بشكل دقيق ومتناسق وآلي؛ لتلطيف الأجواء ووقاية ضيوف الرحمن من درجات الحرارة المرتفعة.

قد يهمّك أيضاً

99 بابًا

وللمسجد النبوي 99 بابًا تمكن ضيوف الرحمن من الدخول للمسجد النبوي والوصول إلى المصليات بكل سهولة، بالإضافة إلى 180 سلم كهربائي و17 مصعدًا كهربائيًّا لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة.

كما تم تجهيز المسجد النبوي وساحاته بأكثر من 18 ألف سجادة صلاة و26 مصلى خاصًّا بذوي الإعاقة و15 ألف حافظة زمزم، كما وفرت في ساحاته 2550 دورة مياه، بالإضافة إلى 3000 عربة يدوية لنقل كبار السن؛ لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.