شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "الجوازات" تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين لعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1446هـ.

وذلك عبر منافذ المملكة الدولية، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. استقبال المعتمرين لعام 1446هـ وبينت أن جميع صالات الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية دُعمت بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وأهابت المديرية العامة للجوازت بأهمية التزام ضيوف الرحمن من المعتمرين بالأنظمة والتعليمات عند القدوم، لأداء العمرة حتى المغادرة.

وقبل أيام كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة إمكانية حاملي جميع التأشيرات أداء العمرة، إذ يستطيع الأشخاص من جميع أنحاء العالم القدوم إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة بيسر وطمأنينة مهما كان نوع التأشيرة. تأشيرة العمرة كما أكدت الوزارة، أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة العمرة يجب أن يكونوا حاملين لجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

بالإضافة إلى تقديم جميع المستندات المطلوبة بوضوح وشفافية، فيما حثت المتقدمين على التأكد من الحجز عبر وكالات السفر المعتمدة لضمان الحصول على الخدمات اللازمة بأعلى مستويات الجودة.