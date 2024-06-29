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نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا اليوم السبت.وأشارت في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" أن طلب الحماية يقبل، إذا توفر فيه طلب مُسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بتوفير الحماية.كما يقبل أيضا بتوصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق.أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.