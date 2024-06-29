30 يونيو موعد فتح التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة

حيث أن التسجيل سيبدأ من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 24 ذو الحجة 1445 الموافق 30 يونيو 2024، ويستمر حتى الساعة 10:00 صباح يوم الخميس 28 ذو الحجة 1445 الموافق 4 يوليو 2024.
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