30 يونيو موعد فتح التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني‬⁩، عن موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1446هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني ، وذلك على الرابط التالي: ‏⁦‪

حيث أن التسجيل سيبدأ من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 24 ذو الحجة 1445 الموافق 30 يونيو 2024، ويستمر حتى الساعة 10:00 صباح يوم الخميس 28 ذو الحجة 1445 الموافق 4 يوليو 2024.