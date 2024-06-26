وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي فقد منحت المؤسسة خلال مايو الماضي (31) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة ، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات ، فيما أصدرت ( 43) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.
وأضاف أنه خلال الشهر ذاته نفذت المؤسسة (10716) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 71 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في مايو الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.