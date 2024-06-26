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شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء البعثات: خدمات المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من رؤساء البعثات بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من التسهيلات والخدمات المميزة لضيوف الرحمن والتي تتطور كل عام وهو مالمسه حجاج بلدانهم.
وأشاروا إلى أن الأنظمة والتعليمات وضعت لتحقيق الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تضمن حركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن واتباعها أمر مفروغ منها.
وأوضح رئيس مكتب شؤون حجاج الكويت الدكتور بدر حجر المطيري، أن ما تقدمه المملكة من التسهيلات والخدمات المميزة لضيوف الرحمن والتي تتطور كل عام وهو مالمسه حجاج الكويت البالغ عددهم 8 الآف حاج كويتي أدوا الفريضة هذا الموسم بيسر وسهولة واطمئنان.
وقدم شكره للجهات المعنية على التحسينات المستمرة في الخدمات التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – التي تحرص في كل موسم على التطور في البنية التحتية أو على صعيد الخدمة حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.
وبين رئيس مكتب شؤون حجاج فلسطين حسام أبو الرب، أن الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج ليست بحاجة إلى أقوال فالمملكة تسبق أفعالها أقوالها.
وشدد على أنه أمر غير مستغرب من الملك سلمان صاحب الأيادي البيضاء على الشعب الفلسطيني.
وتابع "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين".
وأشار إلى أن قرابة 7 آلاف حاج فلسطينياً أدوا النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.
ولفت إلى أن استطلاعاً أجري وسط حجاج بلاده أظهر كامل الرضا، وأبدوا سعادتهم من العون والتعامل الراقي من قبل الجهات الحكومية والخاصة كافة.
وأشار إلى أن النجاح جاء للتجهيزات المبكرة التي جرت والاتفاقات المسبقة مع الشركاء في زيادة المساحات والخدمات في كافة المشاعر المقدسة، مما جعل الحج ينساب بنجاح تام أمام الحجاج المصرح لهم، وهو ما سيدفع للجلوس مبكراً مع الشركاء لتحديد المتطلبات لموسم حج 1446هـ.
وأوضح أن من أهم أسس النجاح هو اتباع التعليمات والذي يضمن سير التفويج بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن أن العلاقات السعودية الأوزبكية تشهد تطوراً ملموسا في كافة الأصعدة، خاصة من ناحية الاهتمام بشؤون المسلمين بالتيسير لهم في زيارة الحرمين الشريفين وأداء الشعائر بفضل السياسة السعودية التي تقودها رؤية طموحة تشي بالرخاء والازدهار والتطور.
وبين أن ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح لأعمال الحج.
وأضاف أن تلك العناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام لم تنحصر في المشاريع العملاقة التي تقام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لكننا رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأثنى على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة والجهات مقدمة الخدمة، لافتا إلى أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة والمطوفين كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات لحجاج روسيا وحرصهم على معالجة أي ملاحظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للحجاج.
وأشاروا إلى أن الأنظمة والتعليمات وضعت لتحقيق الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تضمن حركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن واتباعها أمر مفروغ منها.
وأوضح رئيس مكتب شؤون حجاج الكويت الدكتور بدر حجر المطيري، أن ما تقدمه المملكة من التسهيلات والخدمات المميزة لضيوف الرحمن والتي تتطور كل عام وهو مالمسه حجاج الكويت البالغ عددهم 8 الآف حاج كويتي أدوا الفريضة هذا الموسم بيسر وسهولة واطمئنان.
حجاج دولة الكويتوثمن المطيري الخدمات التي قدمها المطوفين لحجاج الكويت على مستوى السكن والإعاشة والتنقلات، مشدداً على أن التعاون بين مكتب شؤون حجاج دولة الكويت ومطوفي حجاج الدولة العربية قديم ومستمر، وفي كل سنة نلمس تطوراً في الخدمات وتحسيناً وتجويداً من قبل مقدميها.
وقدم شكره للجهات المعنية على التحسينات المستمرة في الخدمات التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – التي تحرص في كل موسم على التطور في البنية التحتية أو على صعيد الخدمة حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.
وبين رئيس مكتب شؤون حجاج فلسطين حسام أبو الرب، أن الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج ليست بحاجة إلى أقوال فالمملكة تسبق أفعالها أقوالها.
استضافة حجاج فلسطينوقدم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية باستضافة ألفي حاج فلسطيني منهم ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.
وشدد على أنه أمر غير مستغرب من الملك سلمان صاحب الأيادي البيضاء على الشعب الفلسطيني.
وتابع "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين".
وأشار إلى أن قرابة 7 آلاف حاج فلسطينياً أدوا النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.
العلاقات السعودية الأوزبكيةفيما قدم مفتي جمهورية أوزبكستان نور الدين خالق، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ولكافة العاملين على خدمة الحجاج من بلاده للجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة، لما لمسوه من تعاون وتجهيزات سهلت على الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة وأمان.
ولفت إلى أن استطلاعاً أجري وسط حجاج بلاده أظهر كامل الرضا، وأبدوا سعادتهم من العون والتعامل الراقي من قبل الجهات الحكومية والخاصة كافة.
وأشار إلى أن النجاح جاء للتجهيزات المبكرة التي جرت والاتفاقات المسبقة مع الشركاء في زيادة المساحات والخدمات في كافة المشاعر المقدسة، مما جعل الحج ينساب بنجاح تام أمام الحجاج المصرح لهم، وهو ما سيدفع للجلوس مبكراً مع الشركاء لتحديد المتطلبات لموسم حج 1446هـ.
وأوضح أن من أهم أسس النجاح هو اتباع التعليمات والذي يضمن سير التفويج بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن أن العلاقات السعودية الأوزبكية تشهد تطوراً ملموسا في كافة الأصعدة، خاصة من ناحية الاهتمام بشؤون المسلمين بالتيسير لهم في زيارة الحرمين الشريفين وأداء الشعائر بفضل السياسة السعودية التي تقودها رؤية طموحة تشي بالرخاء والازدهار والتطور.
الخدمات لحجاج روسياوأشاد رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا حزب الله أسيوف، بالخدمات المقدمة لحجاج روسيا البالغ عددهم ٢٥ ألف حاج خلال موسم حج هذا العام 1445 هـ ، مما انعكس على أداءهم النسك بيسر وأمان.
وبين أن ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح لأعمال الحج.
وأضاف أن تلك العناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام لم تنحصر في المشاريع العملاقة التي تقام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لكننا رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأثنى على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة والجهات مقدمة الخدمة، لافتا إلى أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة والمطوفين كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات لحجاج روسيا وحرصهم على معالجة أي ملاحظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للحجاج.