شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث التطورات في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

