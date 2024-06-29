شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تطلق برنامج "موهبة" الإثرائي.. اعرف كيف تستفيد منه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، أطلقت جامعة أم القرى مساء الخميس برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2024.

وتهدف إلى تعريف الطلبة الموهوبين بالبرامج الإثرائية وأهدافها. مشاركة أكثر من 14 جهة جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد بن علي الغامدي، وبمشاركة أكثر من 14 جهة؛ بما يقارب 235 طالبًا وطالبةً من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويقدم البرنامج للطلبة المستفيدين برنامجين: (بحثي، وأكاديمي)؛ وذلك بمعدل 10 وحدات إثرائية، و3 وحدات بحثية.

ولفت وكيل الجامعة إلى أن البرنامج يخدم المسارات الاستراتيجية في خطة جامعة أمِّ القرى 2027، مبينًا أن الجامعة تسعى إلى استقطاب الطلبة الموهوبين مما يساعد في تحسين مخرجات التعليم. تحقيق الإبداع للطلبة وأكد أهمية ما يقدمه البرنامج للطلبة الموهوبين؛ بتعريفهم على جميع خدمات الجامعة، من تعليم: أكاديمي، وبحثي، وغيرها.

وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور زائد الطويرقي أن الجامعة دعمت البرنامج من خلال تكفلها بنسبة 80% من رسوم البرنامج، وتوفيرها للخدمات والمعامل والمرافق اللازمة.

وبين أن البرنامج ليس مجرد برنامج تعليمي، إنما هو برنامج يدعم ويعزز تحقيق الإبداع للطلبة، ويسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

