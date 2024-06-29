شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على بيض كبير الحجم داخل تجويف صخري بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثر مواطن على بيض كبير الحجم يشبه بيض النعام داخل جحر محاط بالصخور من جميع الجوانب في منطقة الجوف شمال المملكة.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال مغرد: “هو بيض نعام، ولكن لا يبيض النعام بهذه الأماكن أتوقع هو حاطن صاحب المقطع وأضاف مغرد آخر: “يمكن بيض أفعى الأناكوندا ، أو نوع آخر من الثعابين الكبيرة”، بينما قال ثالث: “مستحيل يكون بيض نعام، هذا بيض الورل”.