شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف توعية الزوار.. إطلاق مبادرة "الطائف أمانة" في المتنزهات والحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُطلقت مبادرة "الطائف أمانة" في متنزهات وحدائق المحافظة.

ويأتي هذا بهدف الحفاظ نظافة المتنزهات، واستشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني. توعية الزوار والمتنزهين وتهدف الأمانة إلى توعية الزوار والمتنزهين بأهمية المحافظة على البيئة والنظافة في المواقع السياحية، من خلال توزيع المطويات والهدايا العينية؛ لتنمية نمط السياحة البيئية في المصايف وزيادة استمتاع السائح مع المحافظة على البيئة.

وستوزّع الأمانة أكياس نفايات، وملقاطًا للزوّار والمصطافين، كما ستُبَثّ عبارات ترحيبية على اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية. تمكين القطاع غير الربحي وتبنت الوحدة الإشرافية لتمكين القطاع غير الربحي، في أمانة المحافظة هذه المبادرة.

ويأتي هذا بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات، والجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.